В Кентукки жертвами торнадо могли стать не менее 50 человек

По мнению местных властей, число погибших из-за торнадо превысит 50 человек. Фото: Pixabay

По мнению местных властей, число погибших из-за торнадо превысит 50 человек. Фото: Pixabay

По меньшей мере полсотни американцев могли погибнуть в результате торнадо, обрушившегося на запад штата Кентукки в ночь на 11 декабря.

Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на губернатора Кентукки Энди Бешира. По мнению местных властей, число погибших из-за торнадо превысит 50 человек, также возможно, что жертвами станут более 70 или 100 человек.

Больше всего урона торнадо причинил городу Мэйфилд, в котором на фабрике по производству свечей снесло крышу.

По словам Бешира, до полуночи в штате будет действовать режим чрезвычайного положения. К поиску пропавших и ликвидации последствий непогоды привлекли Национальную гвардию.

Как отмечает губернатор, этот торнадо был самым разрушительным за всю историю Кентукки.

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