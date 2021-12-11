Мужчина, сломавший спину на удаленку, получил компенсацию от работодателя

Мужчина, сломавший спину на удаленку, получил компенсацию от работодателя
Мужчина получил компенсацию. Фото: pexels

Немец упал, поскользнувшись на винтовой лестнице.

В Германии компания выплатит компенсацию одному из своих сотрудников, работающих на удаленке. Мужчина сломал спину, спускаясь по винтовой лестнице, когда трудился из дома. Об этом пишет газета The Guardian.

Известно, что мужчина шел в комнату, где находился его рабочий компьютер. После перелома он обратился в страховую фирму работодателя, но там ему отказали в выплате. Тогда пострадавший отправился в суд.

В суде отметили, что компенсация сотруднику положена, так как закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гибель рабочего в Волхове привела к возбуждению уголовного дела.

Германия компенсация перелом


 

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