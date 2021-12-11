Гибель рабочего в Волхове привела к возбуждению уголовного дела

Гибель рабочего в Волхове привела к возбуждению уголовного дела
Во время работ произошел обвал фосфогрунта внутри бункера, в результате чего погиб 40-летний рабочий. Фото: СУ СК по Ленобласти

В Волхове Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на предприятии ВФ «Апатит».

Как сообщили в областном СУ СК, следственные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Инцидент произошел 11 декабря на территории предприятия «Апатит» в Волхове. Сотрудники компании «Технострой» проводили очистку бункера. Во время работ произошел обвал фосфогрунта внутри бункера, в результате чего погиб 40-летний рабочий.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также следователи, эксперты и полицейские.

Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после смерти мальчика в петербургской стоматологии.

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Гибель рабочего в Волхове привела к возбуждению уголовного дела
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