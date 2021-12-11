Прокуратура начала проверку после смерти мальчика в петербургской стоматологии

Ребенку дали наркоз в частной детской стоматологической клинике на улице Шарова накануне, 10 декабря.

В Петербурге прокуратура Приморского района начала проверку соблюдения закона при оказании медицинских услуг несовершеннолетнему мальчику.

В результате проверки установят все детали и причины случившегося. Будет дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства при оказании медуслуг, их безопасности для жизни и здоровья населения.

Впоследствии решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области маленький мальчик спас маму, потерявшую сознание. К счастью, диспетчер по перечисленным магазинам смог понять, куда именно нужно вызывать медиков.