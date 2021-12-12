Еще 2012 случаев коронавируса выявили в Петербурге

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 2012 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня.

Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 815 308 местных жителей. При этом 757 614 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1283 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 2862 человека. Третье место у Подмосковья — 2040 новых ковид-пациентов.

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