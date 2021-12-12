В Ленобласти коронавирусом заразились еще 380 человека

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 380 человека
Коронавирус продолжает распространяться в Ленобласти. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 380 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 94 932 случая ковида. При этом выздоровели 76 384 пациента, в том числе 417 за последние сутки. Кроме того, стало известно о девяти летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2898.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 2862 человека. Третье место у Подмосковья — 2040 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог рассказал лучший способ защитить себя от «омикрона».

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