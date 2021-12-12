Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме Белмарш в Лондоне, в которой отбывает срок с 2019 года.

Об этом сообщает Mail on Sunday со ссылкой на невесту Ассанжа Стеллу Моррис. Со слов Моррис, инцидент произошел 27 октября, когда Ассанж выступал по видеосвязи в лондонском Высоком суде. В результате инсульта у него опустилось правое веко, возникли проблемы с памятью, а также проявились признаки неврологического повреждения.

Как считает сам Ассанж, инсульт случился на фоне стресса от приближающегося судебного процесса. Также на это могло повлиять общее ухудшение его здоровья.

Невеста Ассанжа добавила, что опасается, что микроинсульт станет предвестником более серьезного приступа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд Англии разрешил экстрадицию Ассанжа в Америку.