Суд Англии разрешил экстрадицию Ассанжа в Америку

Высокий суд Англии и Уэльса позволил экстрадицию «отца» WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает Reuters 10 декабря.

То есть, суд удовлетворил требование об апелляции Вашингтона, пытавшегося оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию 4 января 2021 года.

Судья Тимоти Холройда заявил, что Америка дала Англии пакет гарантий, касающихся условий содержания Ассанжа под стражей в США.

ТАСС пишет, что апелляционный суд в Лондоне вернул дело об экстрадиции в Вестминстерский суд. У адвокатов Джулиана Ассанжа есть возможность оспорить решение Высокого суда в Лондоне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что США не стали вносить санкции против «Северного потока – 2» в оборонный бюджет.