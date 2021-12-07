США не стали вносить санкции против «Северного потока – 2» в оборонный бюджет

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

США не внесли санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет.

Как пишет РИА «Новости», республиканская партия требовала включения санкций в законопроект и даже временно заблокировала его из-за отсутствия соответствующего пункта. В администрации президента США, которая выступает против этих санкций, раскритиковали позицию республиканцев.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».