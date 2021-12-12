В Кировском районе вспыхнул частный дом

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Утром 12 декабря в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:33 мск. В СНТ Колпенец загорелся частный дом. На месте происшествия работала дежурная смена 127 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Горел частный дом на площади 45 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 06:30 мск.

Информация о пострадавших не поступала. Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при пожаре на Константина Заслонова погибли два человека.