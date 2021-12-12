Спасатели потушили пожар в «трешке» на проспекте Ветеранов

Спасатели потушили пожар в «трешке» на проспекте Ветеранов
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В воскресенье, 12 декабря, в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:31 мск. На проспекте Ветеранов, 32, в 3-х комнатной, отдельной квартире происходило горение в комнате площадью 12 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 15:06 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

кировский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Стал известен самый востребованный писатель в России
Стал известен самый востребованный писатель в России
Курение вейпа погубило 17-летнюю студентку в Луге
Курение вейпа погубило 17-летнюю студентку в Луге
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили пожар в «трешке» на проспекте Ветеранов
Суд арестовал петербуржца, который облил кислотой бывшую, заключили под стражу
В неэксплуатируемом здании на Пулковском шоссе произошел пожар
От главы МИД Германии потребовали четкой позиции по «Северному потоку – 2»
Петербуржцев предупредили о снегопаде
За сутки в Петербурге госпитализировано 290 ковид-пациентов
На Туристской не смогли разъехаться две легковушки
Произошел пожар в кафе на Рабфаковской улице