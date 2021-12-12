Спасатели потушили пожар в «трешке» на проспекте Ветеранов

В воскресенье, 12 декабря, в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:31 мск. На проспекте Ветеранов, 32, в 3-х комнатной, отдельной квартире происходило горение в комнате площадью 12 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 15:06 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.