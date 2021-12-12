Россиянам рассказали, какие продукты подорожают перед Новым годом

Россиянам рассказали, какие продукты подорожают перед Новым годом
Икра может подорожать в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников рассказал, что почти все продукты, которые есть на новогоднем столе, в декабре этого года подорожают.

«Дорожает все — конфеты, шампанское, возможно незначительное повышение цены на красное вино. Будут дорожать «живые» овощи и фрукты — томаты, огурцы, салат, тем более что за год цена на них выросла более чем на 19%. Рыба красная и икра тоже подорожают к Новому году», — приводит его слова URA.RU.

По словам эксперта, стабилизацию цен следует ожидать после первого квартала следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сейчас, по словам экспертов, цены на икру на прилавках ы столицах колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм, что выходит примерно на 15-20 процентов дешевле, чем в прошлом году. Каждый год россияне потребляют примерно 15-19 тысяч тонн красной икры.

Новый год подорожание продукты


 

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Россиянам рассказали, какие продукты подорожают перед Новым годом
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