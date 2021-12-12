Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем Конституции России

Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем Конституции России
Конституция РФ. Фото: kremlin.ru

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов заявил, что Петербурге продолжает быть одним из важнейших центров российской государственности.

Сегодня, 12 декабря россияне отмечают День конституции РФ. По словам Беглова, отмечая этот праздник, петербуржцы понимают ответственность каждого человека за судьбу нашей страны, а также ответственность государства за безопасность и благополучие нашего народа.

Глава региона и и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский пожелали горожанам здоровья, благополучия и новых успехов в труде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получил около 2 млрд на лекарства пациентам, лечащимся от ковида дома.

Александр Беглов День конституции новости СПб


 

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