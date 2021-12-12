В Москве после драки у бара госпитализировали сына актера Максима Дрозда

Молодого человека 2001 года рождения забрали в больницу из дома на Кутузовском проспекте.

Столичная полиция выясняет обстоятельства получения травм парнем в центре Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городского главка МВД России.

По информации издания, госпитализированным является сын актера Максима Дрозда Егор. У молодого человека травма головы и гематомы. Его доставили в больницу в состоянии алкогольного опьянения.

Сама потасовка случилась рано утром, 11 декабря, у бара на Покровке. В медучреждение Егора привезли из дома на Кутузовском проспекте.

В социально сети Instagram Максим Дрозд отметил, что у сына сложная травма. Знаменитость попросил своих фолловеров молиться за него.

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