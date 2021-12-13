ВОЗ: омикрон-штамм обнаружен в 63 странах

Если различные штаммы SARS-CoV-2 соединятся, то это может привести к новой пандемии с еще большей смертностью. Фото: Pixabay

Если различные штаммы SARS-CoV-2 соединятся, то это может привести к новой пандемии с еще большей смертностью. Фото: Pixabay

Новый штамм омикрон-штамм зафиксировали в 63 странах мира. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации выразили обеспокоенность в связи с высокими темпами распространения омикрон-штамма.

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.