Площадь пожара на Салова достигла 400 «квадратов»

Утром 13 декабря во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар.

Сообщение о возгорании на улице Салова, 52, поступило в 05:11 мск.

«На территории вещевого рынка в 2-х ангарах, размерами 20х25 метров и высотой 7 метров каждый, происходит горение складируемой продукции на общей площади 400 кв.метров», — сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сохраняется угроза распространения на рядом стоящие ангары. Пожару присвоен номер 2БИС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. В ликвидации пожара участвуют 13 единиц техники и 62 человека личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.