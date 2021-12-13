Площадь пожара на Салова достигла 400 «квадратов»

Площадь пожара на Салова достигла 400 «квадратов»
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

Утром 13 декабря во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар.

Сообщение о возгорании на улице Салова, 52, поступило в 05:11 мск.

«На территории вещевого рынка в 2-х ангарах, размерами 20х25 метров и высотой 7 метров каждый, происходит горение складируемой продукции на общей площади 400 кв.метров», — сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сохраняется угроза распространения на рядом стоящие ангары. Пожару присвоен номер 2БИС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. В ликвидации пожара участвуют 13 единиц техники и 62 человека личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

пожар происшествия фрунзенский район


 

Новости партнеров
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Площадь пожара на Салова достигла 400 «квадратов»
ВОЗ: омикрон-штамм обнаружен в 63 странах
На Салова горит вещевой склад
В Германии заявили, что «Северный поток — 2» не соответствует регламенту ...
Во Всеволожском районе потушили пожар на 48 «квадратах»
Спасатели подняли тело последнего погибшего на «Листвяжной»
В Пулково 7 марта задержан один рейс
В Петербурге стартовал фестиваль «Площадь Искусств»