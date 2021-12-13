Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Индии

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Индии
.Победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2021» стала индианка Харнааз Сандху. Фото: скриншот Instagram-аккаунта Miss Universe

Участница из Индии Харназ Сандху стала победительницей 70-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2021».

Финал конкурса проходил в израильском Эйлате. Всего в конкурсе приняли участие девушки из 80 стран, Россию в этом году представляла Ралина Арабова, однако в финал она не прошла.

Второе место заняла участница из Парагвая Надя Ферейра, на третье досталось Лалеле Мсване из ЮАР.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка заняла призовое место на конкурсе красоты «Миссис Вселенная». Финал конкурса красоты среди замужних женщин прошел 30 декабря в китайском Гуанчжоу.

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