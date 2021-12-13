В новогоднюю ночь автомобилисты смогут бесплатно парковаться в центре Петербурга

В новогоднюю ночь автомобилисты смогут бесплатно парковаться в центре Петербурга
В новогоднюю ночь автомобилисты смогут бесплатно парковаться в центре Петербурга. Фото: pixabay

За парковку в центре Северной столицы не придется платить в новогоднюю ночь.

С 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года петербуржцы смогут не платить за парковку в центре Петербурга. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского центра управления парковками города.

При этом в остальные праздничные дни будет действовать штатный режим по стандартным привычным тарифам. С 1 декабря стоимость парковки в платной зоне для легкового автомобиля составляет 100 рублей в час. Для машин категории C плата составляет 190 рублей в час, для мотоциклов и мопедов — 38 рублей.

Зона парковки в 2021 году была расширена на 71 улицу. Оплатить место оставленного авто можно через приложение для телефона, через личный кабинет, через паркоматы, банкоматы, приложения Сбербанка и банка «ПСКБ».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 2019 по 2020 Петербург сумел заработать на оплате парковочных мест порядка 112,6 млн рублей.

ленобласть новости СПб Новый год парковка тарифы


 

Новости партнеров
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В новогоднюю ночь автомобилисты смогут бесплатно парковаться в центре Петербурга
В Госдуме провели подсчеты, сколько не доплатили российским пенсионерам
Законопроект о QR-кодах на транспорте все равно продолжат дорабатывать
В ДТП на «Сортавале» пострадала школьница
В Петербурге ребенок попал в больницу после отравления каплями от насморка
Фонтан из прорвавшейся трубы на Софийской бьет вверх на несколько метров
Стало известно состояние облитой кислотой девушки в центре Петербурга
В Колпино приезжего выкинули из окна