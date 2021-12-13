В новогоднюю ночь автомобилисты смогут бесплатно парковаться в центре Петербурга

За парковку в центре Северной столицы не придется платить в новогоднюю ночь.

С 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года петербуржцы смогут не платить за парковку в центре Петербурга. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского центра управления парковками города.

При этом в остальные праздничные дни будет действовать штатный режим по стандартным привычным тарифам. С 1 декабря стоимость парковки в платной зоне для легкового автомобиля составляет 100 рублей в час. Для машин категории C плата составляет 190 рублей в час, для мотоциклов и мопедов — 38 рублей.

Зона парковки в 2021 году была расширена на 71 улицу. Оплатить место оставленного авто можно через приложение для телефона, через личный кабинет, через паркоматы, банкоматы, приложения Сбербанка и банка «ПСКБ».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 2019 по 2020 Петербург сумел заработать на оплате парковочных мест порядка 112,6 млн рублей.