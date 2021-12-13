Смольный сообщил адреса, где с 13 по 19 декабря будут работать фоторадары

Смольный сообщил адреса, где с 13 по 19 декабря будут работать фоторадары
За петербургскими автомобилистами будут следить 40 фоторадаров.Фото: gov.spb.ru

Появился список адресов, где за превышение скорости можно будет получить штраф из-за системы передвижных видеокомплексов для фиксации нарушений ПДД с 13 по 19 декабря.

За петербургскими автомобилистами будут следить 40 фоторадаров, фиксирующих нарушения. Информация появилась на сайте Городского мониторингового центра Петербурга, где опубликован список с адресами передвижных видеокомплексов для фиксации нарушений ПДД с 13 по 19 декабря.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра http://spb112.ru/ и в его группах в соцсетях, сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до июня 2022 года президент России поручил внедрить приложение, которое будет штрафовать на основе фото и видео.

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