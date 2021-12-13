В Петербурге ожидаются снег и гололедица во вторник

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Во вторник, 14 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами выпадет небольшой снег, днем ожидается мокрый снег, местами небольшой. По прогнозам синоптиков, днем местами будет слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне -1…+1 градуса. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с утра 13 декабря в Петербурге из-за снегопада опять случились восьмибалльные пробки. Стоял центр Петербурга, проспект Энгельса, Московское и Пулковское шоссе.