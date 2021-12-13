Петербургские школьники могут уйти на каникулы с 25 декабря

Петербургские школьники могут уйти на каникулы с 25 декабря
Петербургские школьники могут уйти на каникулы с 25 декабря. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Последние дни второй четверти школьники могут не посещать при согласии с родителями. Речь идет о числах после 25 декабря.

На свой странице «Вконтакте» вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина отметила, что официально зимние каникулы в школах города начинаются 29 декабря, но при желании дети могут остаться дома или уехать отдыхать чуть-чуть раньше.

«Дети смогут приходить в школы как обычно. Но каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни идти уроки, работать кружки или пройдут какие-то другие занятия. Если же родители готовы оставить ребят дома, уехать на дачу или в отпуск — они могут начать каникулы уже с 25 декабря», — заявила Потехина.

Уже к концу следующей недели будут выставлены все оценки и проведены школьные ёлки, поэтому посещать учреждение не будет особого смысла. Но несмотря на это многие родителя будут продолжать работать, поэтому двери школ будут оставаться открытыми до 29 декабря.

Потехина считает, что в течение всего первого учебного полугодия обстановка в образовательных организациях города оставалась стабильной. Количество одновременно болеющих педагогов едва превышало 300 человек, а пропускающих занятия по болезни составило 2 тысяч против 4 тысяч в прошлом году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге ушли на карантин 570 классов в 178 школах. В процентном соотношении это 2,85% от общего количества классов в городе.

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