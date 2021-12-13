В течение года в Петербурге на пути метрополитена упало 28 человек

В течение года в Петербурге на пути метрополитена упало 28 человек
В течение года в Петербурге на пути метрополитена упало 28 человек. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

За уходящий 2021 год в Санкт-Петербурге было зафиксировано 3 смертельных случая падения на рельсы пассажиров метрополитена.

В обще сложности за год в петербургском метрополитене на рельсы упало 28 человек. Такое число было зафиксировано пресс-службой метро. Об этом сообщают «Невские новости».

В трех случаях были выявлены травмы, несовместимые с жизнью. Еще в 12 инцидентах обошлось вовсе без повреждений. Данные были получены за 11,5 месяцев 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности официально внесла знак метрополитена города в список «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров». Ему присвоили номер 235. Знак петербургского метрополитена теперь стоит наряду с логотипами всемирно известных производителей напитков и техники, нефтедобывающих компаний.

ГУП "Петербургский метрополитен" ленобласть новости СПб происшествие транспорт


 

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