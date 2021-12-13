В Ленобласти при составлении школьного меню учтут пожелания детей и родителей

В Ленобласти при составлении школьного меню учтут пожелания детей и родителей
Школьники будут хорошо питаться в учреждениях. Фото: pixabay.com

В регионе подготовят сразу несколько вариантов бесплатного питания для школьников.

В Ленинградской области к 2022 году планируют составить несколько вариантов бесплатного питания для школьников. В составлении меню примут участие сами учащиеся, а также их родители. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов.

Известно, что в школах почти не востребованы завтраки. Многие продукты отправляются в пищевые отходы. В связи с этим родители просят пересмотреть систему организации завтраков и обедов.

При составлении меню важен индивидуальный подход.

«Ребенок, придя в школу, должен не просто поесть, но и получить качественное и безопасное питание»,

— добавила спикер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургское управление соцпитания может временно возглавить Алёна Мироненко.

ленинградская область меню школа


 

Новости партнеров
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по "Северному потоку – 2"
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти при составлении школьного меню учтут пожелания детей и родителей
На 78 году ушел из жизни российский кинорежиссер Сергей Соловьев
В Выборге госпитализировали директора строительной компании с ножевым ранением
С Финляндского вокзала Петербурга «Аллегро» возобновил маршрут в ...
В общежитии «Военмеха» 13 декабря ОМОН задержал несколько человек
В ближайшие три года более 15 тысяч петербургских семей улучшат жилищные условия
В течение года в Петербурге на пути метрополитена упало 28 человек
Мужчинам, обвиняемых в похищении рабочего в Суходолье, вынесли 11 лет на ...