В Ленобласти при составлении школьного меню учтут пожелания детей и родителей

Школьники будут хорошо питаться в учреждениях. Фото: pixabay.com

Школьники будут хорошо питаться в учреждениях. Фото: pixabay.com

В регионе подготовят сразу несколько вариантов бесплатного питания для школьников.

В Ленинградской области к 2022 году планируют составить несколько вариантов бесплатного питания для школьников. В составлении меню примут участие сами учащиеся, а также их родители. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов.

Известно, что в школах почти не востребованы завтраки. Многие продукты отправляются в пищевые отходы. В связи с этим родители просят пересмотреть систему организации завтраков и обедов.

При составлении меню важен индивидуальный подход.

«Ребенок, придя в школу, должен не просто поесть, но и получить качественное и безопасное питание»,

— добавила спикер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургское управление соцпитания может временно возглавить Алёна Мироненко.