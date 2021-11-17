Петербургское управление соцпитания может временно возглавить Алёна Мироненко

Петербургское управление соцпитания может временно возглавить Алёна Мироненко
Петербургское управление соцпитания временно возглавит Алёна Мироненко. Фото: gov.spb.ru

Вчера, 16 ноября, стало известно о новом временно исполняющем обязанности руководителя Управления социального питания. Им стала замглавы по госзаказу Алена Мироненко.

Замглавы по госзаказу Алена Мироненко временно заменит экс-главу Управления социального питания Алексея Барабанщикова, который был задержан по уголовному делу. Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

«С сегодняшнего дня на Мироненко Алену Владимировну возложено временное исполнение обязанностей начальника Управления социального питания», — отметили в пресс-службе.

Однако на сайте комитета по госзаказу она все еще не указана как заместитель главы. Когда Мироненко вступит в рабочие обязанности пока неизвестно. Алена Мироненко была среди инициаторов реформы, из-за которой сейчас заведено уголовное дело на бывшего руководителя УСП Алексея Барабанщикова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барабанщикова, подозреваемого в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере.

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