Проспект Ветеранов будет продлен до Красносельского шоссе

Проспект Ветеранов будет продлен до Красносельского шоссе
Проспект Ветеранов будет продлен до Красносельского шоссе. Фото: КРТИ

В Санкт-Петербурге Проспект Ветеранов планируют продлить до Красносельского шоссе.

Как сообщает пресс-служба Смольного, проспект Ветеранов будет продлен на 1,35 км от проспекта Буденного до Красносельского шоссе, что позволит обеспечить транспортную связь жилой застройки на юго-западе города с Красносельским шоссе.

Также, правительство Петербурга одобрило продление участка Зотовского проспекта в Красногвардейском районе на 143 метра. Принятие решения было осуществлено с целью обеспечения транспортной доступности для пожарного депо. Строительство объекта запланировано на территории предприятия «Ручьи».

Средства на строительство участка выделят из городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге «Аллегро» возобновил поездки в Хельсинки с Финляндского вокзала.

красносельское шоссе ленобласть новости СПб проспект ветеранов транспорт


 

Новости партнеров
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Стал известен самый востребованный писатель в России
Стал известен самый востребованный писатель в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Проспект Ветеранов будет продлен до Красносельского шоссе
«Адмиралтейские верфи» подали иск к «Балтийскому заводу»
В Ленобласти юная мать продает ребенка через интернет
Кинобизнес: «Дом Гуччи» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ
Назван топ-10 самых ярких спектаклей «Щелкунчик» в этом сезоне
В Петербурге продолжают по-крупному штрафовать за некачественную уборку ...
Петербуржцы в 2021 году чаще всего слушали трек HammAli & Navai
Создатель «Игры в кальмара» сравнил ведущего соревнований с ...