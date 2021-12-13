Проспект Ветеранов будет продлен до Красносельского шоссе

Проспект Ветеранов будет продлен до Красносельского шоссе. Фото: КРТИ

Проспект Ветеранов будет продлен до Красносельского шоссе. Фото: КРТИ

В Санкт-Петербурге Проспект Ветеранов планируют продлить до Красносельского шоссе.

Как сообщает пресс-служба Смольного, проспект Ветеранов будет продлен на 1,35 км от проспекта Буденного до Красносельского шоссе, что позволит обеспечить транспортную связь жилой застройки на юго-западе города с Красносельским шоссе.

Также, правительство Петербурга одобрило продление участка Зотовского проспекта в Красногвардейском районе на 143 метра. Принятие решения было осуществлено с целью обеспечения транспортной доступности для пожарного депо. Строительство объекта запланировано на территории предприятия «Ручьи».

Средства на строительство участка выделят из городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.