Проспект Ветеранов будет продлен до Красносельского шоссе

В Санкт-Петербурге Проспект Ветеранов планируют продлить до Красносельского шоссе.
Как сообщает пресс-служба Смольного, проспект Ветеранов будет продлен на 1,35 км от проспекта Буденного до Красносельского шоссе, что позволит обеспечить транспортную связь жилой застройки на юго-западе города с Красносельским шоссе.
Также, правительство Петербурга одобрило продление участка Зотовского проспекта в Красногвардейском районе на 143 метра. Принятие решения было осуществлено с целью обеспечения транспортной доступности для пожарного депо. Строительство объекта запланировано на территории предприятия «Ручьи».
Средства на строительство участка выделят из городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге «Аллегро» возобновил поездки в Хельсинки с Финляндского вокзала.