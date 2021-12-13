Волочкова рассказала о смерти своего кота Лакки

Кот, по словам балерины, умер на ее глазах за два дня.
Балерина Анастасия Волочкова оплакивает любимого кота Лакки. Питомцу звезды было четыре года, он умер около двух месяцев назад. О своих переживаниях артистка рассказала в Instagram.
Балерина вспоминает о произошедшем со слезами на глазах. Она отмечает, что кот «сгорел за два дня». Волочкова очень любила Лакки и теперь без него дома как-то пусто. Танцовщица хранила смерть кота в тайне, пока с печальной даты не прошло 40 лет.
«Что-то плохое наверно, Лакки на себя забрал… Но это очень неожиданно произошло»,
— поделилась Волочкова.
Поклонники теперь очень сочувствуют артистке. Они помнят, как часто Волочкова показывала им кота. Подписчики пожелали Волочкой крепится.
Некоторые, правда, полагают, что в смерти кота виновата сама балерина, которая якобы плохо с ним обращалась.
«Настя очень плохо относится к животным, например, в её стиле вырывать когтики, чтобы котик не портил обивку, уверена, кот заболел ещё раньше, но Насте же не до этого, вот потаскать для фотки — это норма для неё»,
— пишет один из пользователей в комментариях.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наталия Орейро выразила желание спеть с Волочковой и Бузовой.