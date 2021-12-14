Макгрегор вызвал на бой Чарльза Оливейра

Макгрегор вызвал на бой Чарльза Оливейра
Конор МакГрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Боец рассчитывает, что его поединок со спортсменом состоится в ближайшее время.

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор хочет провести поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом он написал в Twitter.

Спортсмен хочет выйти на ринг как можно скорее. Правда, перед этим ему предстоит восстановиться после травмы. Он рассчитывает подраться с Оливейрой за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Ну и когда я подерусь с Оливейрой?»

— задается вопросом Макгрегор.

Напоминаем, что недавно бразилец защитил чемпионский пояс, после того, как победил американца Дастина Порье. Макгрегор получил травму как раз во время поединка с Порье в июле 2021 года.

Магкрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. В его активе всего 22 победы при шести поражениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макгрегор сломал нос итальянскому диджею «на ровном месте».

боец Конон Макгрегор


 

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