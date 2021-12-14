В Ленобласти во вторник ожидаются сильный ветер и гололедица

Во вторник, 14 декабря, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами выпадет небольшой снег, днем ожидается мокрый снег, местами небольшой. Ветер юго-западный, южный ночью будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 8-13 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне -4…+1 градуса. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем слабо понижаться.

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