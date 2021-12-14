На Новоколомяжском проспекте сгорела «Газель»

В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

В ночь на 14 декабря в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 03:12 мск. На Новоколомяжском проспекте у дома 13 загорелась «Газель».

В автомобиле выгорел кузов, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 03:28 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 08:04 пожар на улице Салова был локализован, ранг пожара снижен до номера 1БИС В 08:28 ликвидировано открытое горение, ранг пожара снижен до первого номера.