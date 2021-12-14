Петербуржцев предупредили о сильном ветре

Во вторник, 14 декабря, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в МЧС по городу.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 14 декабря по Невской губе Финского залива ожидается усиление юго-западного, южного ветра до 16 метров в секунду.

Температура воздуха в течение суток будет на уровне -1…+1 градуса. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с утра 13 декабря в Петербурге из-за снегопада опять случились восьмибалльные пробки. Стоял центр Петербурга, проспект Энгельса, Московское и Пулковское шоссе.