Теплый фронт принесет в Петербург снег и дождь

Теплый фронт принесет в Петербург снег и дождь
Снегопад в Петербурге. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Во вторник, 14 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В городе выпадет мокрый снег с дождем.

«Сегодня на погоду окажет влияние тёплый атмосферный фронт. Надвигаясь с запада, он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, переходящие в мокрый снег, а местами и в дожди», — сообщил синоптик.

Температура воздуха в течение суток ожидается на уровне -1…+1°, по области -3…+2°. По словам Михаила Леуса, такие значения на 2-3° выше положенного по климату.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

михаил леус погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Стал известен самый востребованный писатель в России
Стал известен самый востребованный писатель в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Теплый фронт принесет в Петербург снег и дождь
В Каменогорске спасатели за час потушили горящий дом
Мурашко рассказал, сколько займет проверка эффективности вакцин против ...
Пробки в Петербурге составили один балл
Петербуржцев предупредили о сильном ветре
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения
На Новоколомяжском проспекте сгорела «Газель»
Эксперт назвал самую опасную новогоднюю закуску