Теплый фронт принесет в Петербург снег и дождь

Во вторник, 14 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В городе выпадет мокрый снег с дождем.

«Сегодня на погоду окажет влияние тёплый атмосферный фронт. Надвигаясь с запада, он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, переходящие в мокрый снег, а местами и в дожди», — сообщил синоптик.

Температура воздуха в течение суток ожидается на уровне -1…+1°, по области -3…+2°. По словам Михаила Леуса, такие значения на 2-3° выше положенного по климату.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

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