Арестован сантехник, из-за которого в Колпино с 12-го этажа выпал человек

Арестован сантехник, из-за которого в Колпино с 12-го этажа выпал человек
Вечером 12 декабря 19-летний сантехник поссорился с мужчиной и избил его с такой силой, что тот выбил оконное стекло спиной и упал с 12-го этажа. Фото: Pixabay

Арестован на два месяца обвиняемый в убийстве человека в Колпино.

Установлено, что вечером 12 декабря 19-летний сантехник поссорился с мужчиной и избил его с такой силой, что тот выбил оконное стекло спиной и упал с 12-го этажа. Его труп нашли уже на земле.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвиняемый с места совершения преступления скрылся, скорую не вызвал. Свою вину он, однако, не признает. Просил у суда домашний арест или запрет определенных действий.

Напомним, недавно в Петербурге приговорили мужчину за убийство в спортклубе 17-летней давности. Он проведет в тюрьме восемь лет. В 2004 году он, будучи пьяным, избил в спортклубе мужчину до смерти, завернул труп в брезент и спрятал его в траншее на Канонерском острове.

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