В Петербурге посадили мужчину за убийство в спортклубе 17-летней давности

В Петербурге посадили мужчину за убийство в спортклубе 17-летней давности
Мужчина отправится за решетку. Фото: pixabay

Преступник отсидит в тюрьме восемь лет.

В Санкт-Петербурге суд отправил за решетку мужчину, которого признали виновным в убийстве 17-летней давно. Он проведет в тюрьме восемь лет. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Речь идет об инциденте, случившемся 14 мая 2004 года. Пьяный мужчина в спортивном клубе на улице Рузовского избил мужчину, после чего потерпевший скончался. Злоумышленник завернул труп в брезент, доставил его на территорию Канонерского острова и спрятал в траншее.

Долгое время преступнику удавалось скрываться от полиции, он находился в розыске. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали коллекторов, вымогавших деньги у 30 должников.

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