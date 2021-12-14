Комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

В комитете напомнили, что введение системы QR-кодов в общественных местах будет временным инструментом. Фото: Gazeta.SPb

В комитете напомнили, что введение системы QR-кодов в общественных местах будет временным инструментом. Фото: Gazeta.SPb

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил в поддержку законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и порекомендовал принять его в первом чтении.

Документ появился в думской электронной базе данных. В тексте говорится, что комитет ГД поддерживает проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и рекомендует депутатам одобрить его в первом чтении.

В комитете напомнили, что введение системы QR-кодов в общественных местах будет временным инструментом, направленным на борьбу с распространением коронавируса в РФ.

Депутаты также заявили, что поддерживают выдачу электронных сертификатам неофициально переболевшим ковидом, у которых есть антитела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения.