Комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил в поддержку законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и порекомендовал принять его в первом чтении.
Документ появился в думской электронной базе данных. В тексте говорится, что комитет ГД поддерживает проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и рекомендует депутатам одобрить его в первом чтении.
В комитете напомнили, что введение системы QR-кодов в общественных местах будет временным инструментом, направленным на борьбу с распространением коронавируса в РФ.
Депутаты также заявили, что поддерживают выдачу электронных сертификатам неофициально переболевшим ковидом, у которых есть антитела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения.