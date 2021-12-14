Старинные индонезийские статуи и маски нашли в порту Петербурга

В Петербурге таможенники обнаружили в порту старинные индонезийские статуи и маски, которые провозили без разрешительных документов.

Как сообщила пресс-служба Балтийской таможни, в контейнере, прибывшем в Северную столицу из Индонезии, находились 12 старинных деревянных статуй и настенных масок, которые являются культурными ценностями.

Контейнер с товаром направлялся в адрес московской фирмы. В декларации было заявлено, что внутри 147 декоративных изделий, в том числе статуи и настенные маски из древесины.

Груз направили на досмотр, а после — на экспертизу. Выяснилось, что 12 предметов относятся к культурным ценностям, имеющим художественное значение, поскольку были изготовлены более 50 лет назад.

Среди ценностей были обрядовые скульптуры, рельефное панно с изображением сюжета из индийского эпоса, скульптуры головы мифического существа, маски с изображением духа.

Таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Нарушителю грозит срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таможенники обнаружили в Петербурге более 100 тысяч пачек сигарет, спрятанных в бочках с песком.