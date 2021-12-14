Старинные индонезийские статуи и маски нашли в порту Петербурга

Старинные индонезийские статуи и маски нашли в порту Петербурга
Таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Фото: Балтийская таможня

В Петербурге таможенники обнаружили в порту старинные индонезийские статуи и маски, которые провозили без разрешительных документов.

Как сообщила пресс-служба Балтийской таможни, в контейнере, прибывшем в Северную столицу из Индонезии, находились 12 старинных деревянных статуй и настенных масок, которые являются культурными ценностями.

Контейнер с товаром направлялся в адрес московской фирмы. В декларации было заявлено, что внутри 147 декоративных изделий, в том числе статуи и настенные маски из древесины.

Фото: Балтийская таможня
Фото: Балтийская таможня

Груз направили на досмотр, а после — на экспертизу. Выяснилось, что 12 предметов относятся к культурным ценностям, имеющим художественное значение, поскольку были изготовлены более 50 лет назад.

Фото: Балтийская таможня
Фото: Балтийская таможня

Среди ценностей были обрядовые скульптуры, рельефное панно с изображением сюжета из индийского эпоса, скульптуры головы мифического существа, маски с изображением духа.

Фото: Балтийская таможня
Фото: Балтийская таможня

Таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Нарушителю грозит срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таможенники обнаружили в Петербурге более 100 тысяч пачек сигарет, спрятанных в бочках с песком.

Балтийская таможня контрабанда культурные ценности новости СПб


 

Новости партнеров
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по "Северному потоку – 2"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Старинные индонезийские статуи и маски нашли в порту Петербурга
Скворцова: коронавирус ускоряет процессы старения организма
МВД подготовило проект приказа о вскрытии автомобилей без участия владельца
Исповедь Деда Мороза: кем мечтал стать в детстве и где учился
Дед Мороз раскрыл секрет, кем ему приходится Снегурочка
Комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект о QR-кодах в ...
МКБ и ГК «Гранель» запускают семейную ипотеку со ставкой 1% годовых
Арестован сантехник, из-за которого в Колпино с 12-го этажа выпал человек