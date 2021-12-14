В аэропорту Пулково во вторник вечером задержали самолет

В аэропорту Пулково во вторник вечером задержали самолет
В Пулково задержали один рейс. Фото: Baltphoto

Сегодня, 14 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Pegas Fly» до Нижнего Новгорода. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 21:05, однако время вылета сдвинули до 23:05.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге вновь отложили рассмотрение дела об административном правонарушении, заведенном из-за отказа повиноваться сотрудникам правоохранительных органов. Тренер по плаванию Александр Ильин не явился в суд, но просил без него не начинать.

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