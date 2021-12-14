В Ленобласти сократили срок действия ПЦР-теста на коронавирус

Теперь срок действия отрицательного результата составляет 48 часов.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленинградской области во вторник, 14 декабря.

Отныне в 47-м регионе был уменьшен срок действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Такое решение было принято на основании постановления Главного государственного санитарного врача России.

Таким образом, действовать отрицательный результат на ковид методом ПЦР-тестирования будет не более двух суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние 24 часа зафиксирован 361 случай заболевания коронавирусом. С начала пандемии в 47-м регионе выявлено 95 672 случая новой коронавирусной инфекци. При этом выздоровели 76 391 пациент.