Омикрон-штамм зарегистрирован в 77 странах мира

Омикрон-штамм зарегистрирован в 77 странах мира
Новый штамм коронавируса распространяется очень быстро. Фото: pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения оценили быстроту распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Об этом пишут РИА Новости.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что омикрон-штамм COVID уже распространен в преобладающем большинстве стран мира.

По словам эксперта, «омикрон» «распространяется с такой скоростью, которую мы не наблюдали в других вариантах».

Гебрейесус добавил, что в данный момент 77 стран сообщили о случаях омикрон-штамма. По его мнению, новый вариант вируса есть, вероятнее всего, в большинстве стран мира, хотя его там еще даже не выявили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма «омикрон».

ВОЗ коронавирус омикрон-штамм пандемия


 

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