Петербурженке, которая работает курьером с ребенком на руках, выдали комнату в центре города

Петербурженке, которая работает курьером с ребенком на руках, выдали комнату в центре города. Фото: Instagram "a.mitjanina"

Петербурженке, которая работает курьером с ребенком на руках, выдали комнату в центре города. Фото: Instagram "a.mitjanina"

Жительнице Петербурга, которая работает курьером и при этом берет с собой ребенка, окажут помощь специалисты кризисного центра.

В своем официальном аккаунте в Instagram уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина сообщила, что жители города обратили внимание на тяжелое положение женщины с рюкзаком доставщика и ребенком в коляске, который всегда был с петербурженкой, когда она развозила заказы.

По словам Митяниной, неравнодушные жители Петербурга сами решили оказать помощь женщине. Они списались под постами в соцсетях и вышли с ней на связь, чтобы поддержать и оказать помощь. Также ситуацией занимаются специалисты кризисного центра.

«Завтра женщина с сыном переезжают жить в отведенную для них комнату в центре города», — отметила Митянина.

Выяснилось, что женщина брала с собой годовалого малыша, чтобы не оставлять сына наедине с пьющими родственниками мужа. По словам женщины, супруг тоже является не самым хорошим примером для подражания. Кроме того, у петербурженки наблюдается легкая форма ДЦП.

Как рассказала Митянина, неравнодушные петербуржцы взялись сами помочь женщине. Они списались под постами в соцсетях и вышли с ней на связь, чтобы поддержать и оказать помощь совместно со специалистами кризисного центра.

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