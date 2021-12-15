Отрасль ЖКХ может измениться под влиянием новых реформ

Отрасль ЖКХ может измениться под влиянием новых реформ. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Отрасль ЖКХ может измениться под влиянием новых реформ. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Во вторник, 14 декабря, власти задумались о том, чтобы продолжить реформировать отрасль ЖКХ.

Вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий сообщил о готовящейся реформе жилищно-коммунальным блоком в Смольном. Об этом рассказала «Фонтанка».

Повелий заявил, что как только реформа пройдет всестороннюю экспертизу, ее будут предлагать правительству. Отмечается, что за основу изменений будет взят опыт Москвы, а также особое внимание будет уделено техническому оснащению.

Главные задачи, которые поставил перед собой комитет, — это рост зарплат и работа над созданием комфортных условий труда для дворников, водителей уборочной техники и сотрудников садово-парковых хозяйств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во вторник, 14 декабря, вечером Петербург вошел в «желтую» зону опасности из-за неблагоприятной погоды.