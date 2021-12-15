Градозащитник считает, что «сосульки-убийцы» тесно связаны с несовершенством крыш в Петербурге

Градозащитник считает, что "сосульки-убийцы" тесно связаны с несовершенством крыш в Петербурге. Фото: pixabay.com

Градозащитник считает, что "сосульки-убийцы" тесно связаны с несовершенством крыш в Петербурге. Фото: pixabay.com

В историческом центре Санкт-Петербурга с приходом зимы стало опасно гулять по улицам: вероятность того, что на голову упадет «сосулька-убийца» значительно возросла из-за устройства в центральных районах крыш.

Градозащитник и общественный деятель Красимир Врански отметил в беседе с Peterburg News, что проблема «сосулек-убийц» остро стоит перед городом из-за несовершенного устройства крыш.

«Все это происходит исключительно в Центральном районе. То есть там, где крыши, которые как домики треугольные. В жилых районах, там, где какие-то панельки, высотки, там такого же нету», — отмечает Врански.

Во вторник, 14 декабря, мужчина оказался в больнице из-за упавшей на его голову льдины на одной из центральных улиц Петербурга. Но это был не единичный случай: похожая ситуация произошла в Адмиралтейском районе Петербурга накануне, когда с одного из домов, расположенных на набережной Мойки, женщине на голову упала сосулька.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 декабря льдина обрушилась с кровли торгового центра «Озерки» на 57-летнюю женщину.