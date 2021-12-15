В Петербурге был задержан студент с шизофренией за угрозу теракта в университете

В Петербурге был задержан студент с шизофренией за угрозу теракта в университете
В Петербурге был задержан студент с шизофренией за угрозу теракта в университете. Фото: "Google.Карты"

Через экстренные службы в правоохранительные органы 14 декабря поступило сообщение о том, что студент 3 курса университета Морского и речного флота им. Макарова на набережной канала Грибоедова, 146 помышлял о теракте в заведении и открыто об этом высказывался.

Студент был задержан 14 декабря, а после забран бригадой скорой помощи в городскую психиатрическую больницу № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова. Как стало известно Gazeta.SPB, еще 13 декабря молодой человек 2000 года в переписке с одногруппниками в социальной сети «ВКонтакте» негативно высказался в адрес преподавателей университета, а также был намерен прийти в университет с оружием и устроить стрельбу при сдаче зачетов.

Студент является жителем города Сыктывкар. Со слов родителей молодого человека установлено, что он состоит на учете в ПНД с диагнозом шизофрения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ТРК «Европолис» на Полюстровском проспекте, 84 пришлось проверить на угрозу заминирования 14 декабря.

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