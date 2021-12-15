В Петербурге в два раза увеличилось количество детских елок

В преддверии Нового года и в новогодние праздники в Петербурге традиционно проходят детские новогодние елки. Фото: Pixabay

В преддверии Нового года и в новогодние праздники в Петербурге традиционно проходят детские новогодние елки. Фото: Pixabay

Показатели достигли допандемийного уровня.

В Санкт-Петербурге в 2,2 раза выросло количество новогодних представлений для детей, если сравнивать с прошлым годом. Таким образом, показатели достигли допандемийного уровня, когда не было никаких ограничений. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает Peterburg2.

В 2020 году удалось провести около 45 детских новогодних елок. В нынешнем году их удалось насчитать более сотни, а в 2019 годом провели 110 подобных мероприятий.

Первые елки состоятся уже 16 и 17 декабря, а последние пройдут 9 января 2022 года в Концертном зале у Финляндского вокзала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские школьники могут уйти на каникулы с 25 декабря. Последние дни второй четверти школьники могут не посещать при согласии с родителями.