Вирусолог РАН предположил, что омикрон-штамм коронавируса был создан искусственно

Вирусолог РАН предположил, что омикрон-штамм коронавируса был создан искусственно
Новый штамм не вызывает тяжелого заболевания. Фото: pexels

Омикрон-штамм коронавируса мог быть создан искусственным путем, чтобы прекратить распространение COVID-19, считает член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков.

Ученый заявил в эфире «Радио России», что в «омикроне» собрали все мутации предыдущих штаммов коронавируса, но добавили три аминокислоты, которые не могли появиться естественным путем. В результате этого получился «суперослабленный» вариант, но он распространяется быстрее, чем дельта-штамм, и имеет способность «обходить» вакцины. Тем не менее, по имеющимся данным, новый штамм не вызывает тяжелого заболевания.

«То есть такое впечатление, что это штамм, который очень быстро распространяется и легко переносится. Это очень хорошо», — добавил Чумаков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что омикрон-штамм зарегистрирован в 77 странах мира.

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