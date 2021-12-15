В коммуналке на 10-й линии Васильевского острова загорелась постель

В коммуналке на 10-й линии Васильевского острова загорелась постель
Пожар случился в коммунальной квартире на Васильевском острове. Фото: google.maps

Пожарные потушили загоревшуюся постель в коммунальной квартире в Василеостровском районе Петербурга.

В городской пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что жильцы дома №25/42 по 10-й линии Васильевского острова вызвали пожарных в 18:52. В одной из комнат коммунальной квартиры по неизвестной причине загорелись постельные принадлежности. Площадь комнаты составляет 16 квадратных метров.

Пламя потушили почти за полчаса — к 19:18. На месте происшествия с огнем боролись 20 человек личного состава и четыре пожарные машины.

Предварительно, квартирный пожар обошелся без пострадавших. Причины произошедшего в ведомстве не уточнили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове десятки домов остались без тепла из-за ремонта трубопровода.

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В коммуналке на 10-й линии Васильевского острова загорелась постель
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