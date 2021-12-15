На Васильевском острове десятки домов остались без тепла из-за ремонта трубопровода

На Васильевском острове десятки домов остались без тепла из-за ремонта трубопровода
На место инцидента выехали сотрудники "Теплосети". Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Жители 40 домов на Васильевском острове остались без отопления из-за дефекта на трубопроводе на Наличной улице.

В пресс-службе петербургской «Теплосети» сообщили, что дефект трубы на Наличной, 25, выявили в среду в полдень. Чтобы избежать более серьезных проблем специалисты заменят прохудившуюся трубу на новую.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода.

Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — заявили в предприятии.

Отопление должны вернуть в квартиры после завершения ремонтных работ — к 8:00 четверга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при обрушении дома на Мытнинской пострадали двое полицейских.

васильевский остров дефект на трубопроводе наличная улица отопление теплосеть


 

Новости партнеров
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Васильевском острове десятки домов остались без тепла из-за ремонта ...
При обрушении дома на Мытнинской пострадали двое полицейских
Старший сын Градского может заменить его на «Голосе»
ОСК перестала пускать на предприятия посторонних без QR-кода
На дамбе затруднено движение из-за нескольких ДТП
Прокуратура проверит обстоятельства травмирования рабочего в морском порту ...
На Васильевском без отопления остались жители 40 домов
Наркоман, устроивший смертельное ДТП на Левашовском, сядет в тюрьму на 7 лет