На Васильевском острове десятки домов остались без тепла из-за ремонта трубопровода

Жители 40 домов на Васильевском острове остались без отопления из-за дефекта на трубопроводе на Наличной улице.

В пресс-службе петербургской «Теплосети» сообщили, что дефект трубы на Наличной, 25, выявили в среду в полдень. Чтобы избежать более серьезных проблем специалисты заменят прохудившуюся трубу на новую.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода.

Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — заявили в предприятии.

Отопление должны вернуть в квартиры после завершения ремонтных работ — к 8:00 четверга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при обрушении дома на Мытнинской пострадали двое полицейских.