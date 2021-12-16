Снег и гололедица ожидаются в Петербурге в пятницу

Снег и гололедица ожидаются в Петербурге в пятницу
Зима в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В пятницу, 17 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами выпадет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне -1…+1 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

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Снег и гололедица ожидаются в Петербурге в пятницу
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