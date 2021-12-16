В работе Facebook зафиксирован сбой

В работе Facebook зафиксирован сбой
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook. Фото: Pixabay

В работе социальной сети Facebook произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети. Около 57% пользователей испытывают трудности со входом в учетную запись. 30% отметили проблемы при просмотре ленты новостей. Кроме того, 17% указали на сбой в работе приложения.

Жалобы поступают из США, Великобритании, Франции, Германии, России и других стран.

Кроме того, сбой зафиксирован в социальной сети Instagram.

Напомним, 3 ноября в работе Instagram и Facebook случился масштабный сбой. На неполадки в работе соцсетей жаловались пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши, России и других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

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