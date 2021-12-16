В мире коронавирусом заразились более 272,1 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 272,1 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 700 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро четверга, 16 декабря, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 272 146 742, скончались от вируса 5 млн 329 тыс. человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 50 374 099 человек заразился, скончались от COVID-19 802 502 человека. На втором месте находится Индия: 34 710 628 инфицированных, 476 135 умерли. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 22 201 221 человек, скончались 617 271 человек.

Россия по количеству заражений на сегодняшний день находится на пятом месте в списке. Здесь COVID-19 коронавирус подхватили 9 927 150 человек, скончались от COVID-19 287 135 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус может спровоцировать или ускорить развитие болезни Паркинсона.

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