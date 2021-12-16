Жителей Петербурга предупредили о тумане с видимостью 500 метров

Жителей Петербурга предупредили о тумане с видимостью 500 метров
Петербург окутает туман. Фото: vk.com/spb_today

МЧС предупредило о сильном тумане, который накроет Петербург сегодня четверг, 16 декабря.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», плотный туман затянет Северную столицу в ближайшие 1-3 часа. В некоторых районах города видимость тумана составит 500 метров и менее.

Температура воздуха в течение суток ожидается на уровне +1…+3 градусов.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

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