Жителей Петербурга предупредили о тумане с видимостью 500 метров

МЧС предупредило о сильном тумане, который накроет Петербург сегодня четверг, 16 декабря.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», плотный туман затянет Северную столицу в ближайшие 1-3 часа. В некоторых районах города видимость тумана составит 500 метров и менее.

Температура воздуха в течение суток ожидается на уровне +1…+3 градусов.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.